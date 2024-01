Gulf Marine Services Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wesfarmers":

Die Diskussionen über Gulf Marine Services in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Gulf Marine Services in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gulf Marine Services derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,82 Prozent in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Das ergibt eine Differenz von -11,82 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Gulf Marine Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 211,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -11,69 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +223,51 Prozent für Gulf Marine Services entspricht. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,69 Prozent im letzten Jahr, und Gulf Marine Services lag 223,51 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gulf Marine Services liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (KGV von 9,01) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Gulf Marine Services weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.