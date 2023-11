Gulf Keystone Petroleum Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für das Unternehmen Gulf Keystone Petroleum. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen zu Gulf Keystone Petroleum ausgetauscht. Die Aktie wird von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Bewertungen von Analysten für die Gulf Keystone Petroleum-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 Bewertung "Neutral" und keine Bewertung "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,5 GBP festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 99,07 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 117,8 GBP wird die Aktie daher als "Gut" empfohlen.

Die Dividendenrendite der Gulf Keystone Petroleum-Aktie beträgt derzeit 8,02 Prozent, was 4,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 12,67) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird durch das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs berechnet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Gulf Keystone Petroleum betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,64 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 42,34 und zeigt ebenfalls keine Überkauftheit oder Überverkauftheit an. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung für den RSI. Insgesamt wird die Gulf Keystone Petroleum-Aktie in diesem Abschnitt mit "Neutral" bewertet.