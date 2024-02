Gulf Keystone Petroleum Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Gulf Keystone Petroleum hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,96 Prozent erzielt, was 32,86 Prozent unter dem Durchschnitt (-15,1 Prozent) im Energie-Sektor liegt. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die mittlere jährliche Rendite -15,1 Prozent, und Gulf Keystone Petroleum liegt aktuell 32,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Gulf Keystone Petroleum wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Gulf Keystone Petroleum liegt bei 53,41 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Es gab keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Gulf Keystone Petroleum in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.