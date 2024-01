Gulf Keystone Petroleum Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Dividendenrendite von Gulf Keystone Petroleum liegt derzeit bei 8,02 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,82 Prozent liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gulf Keystone Petroleum beträgt 57,94, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Gulf Keystone Petroleum verläuft derzeit bei 125,02 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 126,5 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der GD50, der den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage angibt, liegt bei 123,74 GBP, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse also "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie von Gulf Keystone Petroleum im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,65 Prozent erzielt, was 26,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.