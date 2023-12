Gulf Keystone Petroleum Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "DNO":

Der Aktienkurs von Gulf Keystone Petroleum hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um -16,75 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Gulf Keystone Petroleum im Branchenvergleich um -19,28 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der "Energie"-Sektor hatte insgesamt eine Rendite von -16,75 Prozent im letzten Jahr, und Gulf Keystone Petroleum lag um 19,28 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Gulf Keystone Petroleum derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 128,28 GBP, während der Aktienkurs bei 113,9 GBP um -11,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch basierend auf dem 50-tägigen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 122,73 GBP ergibt sich eine Abweichung von -7,19 Prozent. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt 8,02 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 3,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 11,89) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Gulf Keystone Petroleum-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Gulf Keystone Petroleum insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 234,5 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 105,88 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten. Insgesamt erhält Gulf Keystone Petroleum in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.