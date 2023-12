Gulf Keystone Petroleum Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Gulf Keystone Petroleum-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 2 Analysten bewertet. Davon fiel eine Bewertung positiv aus, eine neutral und keine negativ. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 75,92 Prozent steigen. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Gut".

In fundamentalen Kriterien schneidet Gulf Keystone Petroleum ebenfalls gut ab. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,15 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 9,05. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Gulf Keystone Petroleum in den letzten zwei Wochen vor allem negativ gesprochen wurde. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Gulf Keystone Petroleum bei 8,02 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,9 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.