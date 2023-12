Gulf Keystone PetroleumADR im Check!

Der Öl- und Gasunternehmen Gulf Keystone Petroleum wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3,41 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,07 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Gulf Keystone Petroleum in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,03 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -16,75 Prozent eine Underperformance von -19,28 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten Energiesektor lag die Rendite von Gulf Keystone Petroleum um 19,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index weist die Aktie von Gulf Keystone Petroleum als Neutral-Titel aus, basierend auf Werten von 69,92 für RSI7 und 52,07 für RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso verzeichnete das Unternehmen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.