Gulf Keystone PetroleumADR Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Gulf Keystone Petroleum-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 115,6 GBP für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 98,55 GBP, was einem Unterschied von -14,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 112,49 GBP weist mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-12,39 Prozent Abweichung) auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt erhält die Gulf Keystone Petroleum-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Gulf Keystone Petroleum-Aktie daher in dieser Kategorie ein "Neutral".

Im Relative Strength-Index (RSI) wird die Gulf Keystone Petroleum aktuell mit einem Wert von 53,41 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 63 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, weshalb auch hier die Einstufung "Neutral" lautet.

Bei den Analysteneinschätzungen ergibt sich ein "Gut"-Rating, basierend auf insgesamt 2 Bewertungen, von denen 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" ausfielen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 219,5 GBP, was einem Aufwärtspotential von 122,73 Prozent entspricht. Somit erhält die Gulf Keystone Petroleum-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.