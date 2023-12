Gulf Keystone PetroleumADR Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Gulf Keystone Petroleum-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 127,36 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 118,6 GBP liegt, was einer Abweichung von -6,88 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 122,64 GBP, was nahe am letzten Schlusskurs (-3,29 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Gulf Keystone Petroleum-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,16 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Gulf Keystone Petroleum.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtet, welches bei 3,15 liegt und somit 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".