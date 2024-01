Gulf Island Fabrication-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Aktienkurs von Gulf Island Fabrication verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,77 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 19,9 Prozent, was eine Underperformance von -29,67 Prozent für Gulf Island Fabrication bedeutet. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 19,9 Prozent im letzten Jahr, wobei Gulf Island Fabrication um 29,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Gulf Island Fabrication liegt der RSI7 aktuell bei 36,96 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,64 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gulf Island Fabrication liegt derzeit bei 21,11, was 32 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Gulf Island Fabrication ist insgesamt neutral, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Analyse des Anleger-Sentiments.