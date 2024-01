Gulf Island Fabrication Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs von Gulf Island Fabrication hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite damit 34,57 Prozent unter dem Durchschnitt von 24,8 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt ebenfalls 24,8 Prozent, wobei Gulf Island Fabrication aktuell 34,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gulf Island Fabrication-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,62 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,65 USD deutlich darüber liegt (Unterschied +28,45 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 4,16 USD, und auch hier ist der letzte Schlusskurs (+11,78 Prozent) über dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gulf Island Fabrication diskutiert. Als Resultat wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Gulf Island Fabrication zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 24,29 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit einem "Gut" für diesen Punkt bewertet.