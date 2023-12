Guizhou Yibai Pharmaceutical, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Das Stimmungs- und Buzzniveau rund um die Aktien von Guizhou Yibai Pharmaceutical zeigt sich sowohl bei den Analysen von Bankhäusern als auch in langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet positiv. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung deuten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer positiven langfristigen Stimmungslage führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Guizhou Yibai Pharmaceutical ein neutrales Rating. Der RSI7 liegt bei 53,33 und der RSI25 bei 40,18, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 1 Schlecht- und 8 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Guizhou Yibai Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,62 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,22 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -4,84 Prozent. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -1,96 Prozent, und die Guizhou Yibai Pharmaceutical lag 2,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.