Guizhou Yibai Pharmaceutical Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die aktuelle Entwicklung der Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie wird durch verschiedene Analysemethoden beleuchtet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage nur geringfügig vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Auch hier wird die Aktie neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vermehrt negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 53,85 und der RSI25 bei 62,75, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -4,62 Prozent erzielt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Aktie unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.