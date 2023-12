Guizhou Yibai Pharmaceutical Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Avex":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um die Stärke eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Guizhou Yibai Pharmaceutical wird der RSI auf einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet und aktuell mit einem Wert von 72,97 als überkauft eingestuft. Eine Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 65, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich der aktuelle Kurs der Guizhou Yibai Pharmaceutical von 5,64 CNH mit einer Entfernung von -0,35 Prozent vom GD200 (5,66 CNH) als neutral. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 5,83 CNH auf, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Aktienkurses auf Basis von 50 und 200 Tagen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Guizhou Yibai Pharmaceutical in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als neutral bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Guizhou Yibai Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,62 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche liegt sie damit um -4,44 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 1,97 Prozent. Aufgrund dieser vergleichsweise schlechten Performance wird die Guizhou Yibai Pharmaceutical in dieser Kategorie ebenfalls neutral bewertet.

