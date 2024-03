Guizhou Yibai Pharmaceutical Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 44, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 37,74 kein überkauftes oder überverkauftes Wertpapier, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie.

Der Aktienkurs der Guizhou Yibai Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Aktie damit 1,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -15,53 Prozent, und die Guizhou Yibai Pharmaceutical liegt aktuell 3,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie werden auch analysiert, um ein langfristiges Bild über die Stimmungslage zu erhalten. Die Anzahl der Diskussionen und die Änderung der Stimmung ergeben ein Bild über das langfristige Stimmungsbild. In diesem Fall zeigt die Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Zusammenfassung ergibt die Analyse der Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating, sowohl basierend auf dem RSI, dem Branchenvergleich des Aktienkurses, dem Sentiment und Buzz, als auch der technischen Analyse.