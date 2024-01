Guizhou Yibai Pharmaceutical Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie bei 62. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 64,89 liegt. Auch hier zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Guizhou Yibai Pharmaceutical.

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Guizhou Yibai Pharmaceutical deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen der letzten zwei Wochen war positiv, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. In den letzten Wochen konnten auch sechs Handelssignale ermittelt werden, wovon allerdings keines als gut bewertet wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend wird die Aktie von Guizhou Yibai Pharmaceutical bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie bei 5,66 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 5,69 CNH, was einem Abstand von +0,53 Prozent entspricht. Im Vergleich zu dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da der GD50 derzeit bei 5,84 CNH liegt, was einer Differenz von -2,57 Prozent entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".