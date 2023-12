Guizhou Yibai Pharmaceutical Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie zeigte in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 5,65 CNH. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,04 CNH, was einem Anstieg von 6,9 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,83 CNH zeigt mit einem Anstieg von 3,6 Prozent eine ähnliche Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 54,84, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 43,22 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" gemäß des Relative Strength-Indikators.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Guizhou Yibai Pharmaceutical-Aktie mit einer Rendite von -4,62 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Gesundheitspflegesektor um mehr als 3 Prozent schlechter abschneidet. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,39 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 5 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

