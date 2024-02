Guizhou Xinbang Pharmaceutical Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "China Construction Bank":

Derzeit gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Guizhou Xinbang Pharmaceutical, wie in den sozialen Medien festgestellt wurde. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit sieben Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an einem Tag und verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Guizhou Xinbang Pharmaceutical in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Guizhou Xinbang Pharmaceutical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,41 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Guizhou Xinbang Pharmaceutical mit -22,14 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 1 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,99 Prozent, und auch hier liegt Guizhou Xinbang Pharmaceutical mit 3,15 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.