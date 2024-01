Guizhou Xinbang Pharmaceutical Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Guizhou Xinbang Pharmaceutical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", so unsere Redaktion.

Bezogen auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Xinbang Pharmaceutical mit einem Wert von 34,71 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Aufgrund positiver Auffälligkeiten wird das Sentiment und Buzz-Kriterium mit "Gut" bewertet. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert.

Bei der technischen Analyse erhält Guizhou Xinbang Pharmaceutical aus charttechnischer Sicht insgesamt ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt mit einem Abweichung von -5,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstage (-5,91 Prozent). Daher erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.