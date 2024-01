Guizhou Wire Rope Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral. Der RSI von Guizhou Wire Rope liegt bei 87,5, was zu einer Einstufung als „Schlecht“ führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 48,22 und zeigt eine „Neutral“-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von „Schlecht“ führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Wire Rope liegt bei 110. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche „Metalle und Bergbau“ liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Guizhou Wire Rope daher als „Neutral“ bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Guizhou Wire Rope eingestellt waren, mit 12 positiven und einem negativen Tag. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine „Gut“-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die „Gut“-Richtung zeigen. Insgesamt erhält Guizhou Wire Rope von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Gut“-Rating.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Guizhou Wire Rope in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -38,36 Prozent erzielt, verglichen mit einem Durchschnittsverlust von -7,44 Prozent in der Branche „Metalle und Bergbau“. Im Sektor „Materialien“ lag die Rendite bei -7,44 Prozent, und Guizhou Wire Rope lag 30,93 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein „Schlecht“-Rating, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.