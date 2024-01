Guizhou Wire Rope Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Aktienkurs von Guizhou Wire Rope verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,36 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 31,03 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,33 Prozent, wobei Guizhou Wire Rope aktuell 31,03 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Guizhou Wire Rope überwiegend positiv gesprochen, mit positiven Themen an zehn Tagen und negativer Kommunikation an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt. Durch automatische Analysen der Kommunikation wurden gleich viele positive und negative Signale festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Guizhou Wire Rope derzeit bei 16,74 CNH liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 15,54 CNH gehandelt wird und damit einen Abstand von -7,17 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 15,54 CNH erreicht, was als "Neutral"-Signal gilt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Guizhou Wire Rope eine Dividendenrendite von 0,18 % auf, was 1,73 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".