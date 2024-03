Guizhou Wire Rope Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Diskussionen über Guizhou Wire Rope in sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen gab es insgesamt viele positive Meinungen und Themen über das Unternehmen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden sieben Handelssignale ermittelt, die zu einem gemischten Bild mit 0 Gut-Signalen und 7 Schlecht-Signalen führen, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezogen auf Guizhou Wire Rope als "Gut" angemessen bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Wire Rope liegt mit einem Wert von 89,78 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher ein "Neutral" Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guizhou Wire Rope-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral" Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Guizhou Wire Rope damit ein "Gut"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte Guizhou Wire Rope eine Performance von -45,1 Prozent, was zu einer Underperformance von -21,91 Prozent im Branchenvergleich führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.