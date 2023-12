Guizhou Wire Rope Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Dividendenrendite für Guizhou Wire Rope beträgt aktuell 0,2 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,37 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral". In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Guizhou Wire Rope von 16,6 CNH eine Entfernung von -4,16 Prozent vom GD200 (17,32 CNH), was als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 15,2 CNH auf, was einem Abstand von +9,21 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Guizhou Wire Rope als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Guizhou Wire Rope ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer empfohlenen "Gut" Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse hat Guizhou Wire Rope ein aktuelles KGV von 108, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" weder unter- noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.