Guizhou Wire Rope Aktie: Aufgepasst!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Guizhou Wire Rope eine Performance von -45,1 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -22,95 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche dar, die im Durchschnitt um -22,15 Prozent gefallen ist. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -22,15 Prozent, wobei Guizhou Wire Rope um 22,95 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Guizhou Wire Rope in den sozialen Medien deuten auf gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung des Unternehmens. Insgesamt wurden sechs Handelssignale identifiziert - davon 0 Gut- und 6 Schlecht-Signale - was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Guizhou Wire Rope aus Sicht der Anlegerstimmung daher als "Neutral" angemessen bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Wire Rope liegt bei 89,78, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Guizhou Wire Rope mit 0,18 % unter dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einem geringeren Ertrag von 1,9 Prozentpunkten führt. Diese niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".