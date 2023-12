Guizhou Tyre Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Derzeit zahlt Guizhou Tyre höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Automatische Komponenten. Mit einer Differenz von 1,6 Prozentpunkten (3,13 % gegenüber 1,52 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Guizhou Tyre diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Allerdings zeigen die letzten ein bis zwei Tage überwiegend ein Interesse an negativen Themen. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Tyre bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 ein ähnliches Niveau darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Guizhou Tyre aktuell bei 6,07 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,94 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -2,14 Prozent aufgebaut. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 6,21 CNH, was einer Differenz von -4,35 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.