Guizhou Tyre Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Guizhou Tyre hat im letzten Jahr eine Rendite von 58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 50,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Wertpapieren aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite von Guizhou Tyre mit 45,36 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI von Guizhou Tyre bei 68,29 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da er bei 54,03 liegt. Dies bedeutet, dass die Guizhou Tyre-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Tyre liegt aktuell bei 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" als neutral eingestuft wird. Nach fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder überbewertet noch unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.