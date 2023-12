Guizhou Space Appliance Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Die Anlegerstimmung gegenüber Guizhou Space Appliance war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in sozialen Medien hervorgeht. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Guizhou Space Appliance derzeit eine Rendite von 0,66 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Bezüglich des Aktienkurses zeigt sich, dass Guizhou Space Appliance in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -29,3 Prozent verzeichnete, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -0,16 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (65,84) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält Guizhou Space Appliance daher in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.

