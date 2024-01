Guizhou Space Appliance Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Guizhou Space Appliance-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 56,81 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 42,53 CNH, was einem Unterschied von -25,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 49,62 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,29 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Guizhou Space Appliance beträgt derzeit 96,28 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Guizhou Space Appliance eine Rendite von 0,77 % aus, was 0,71 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Space Appliance liegt mit einem Wert von 30,67 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.