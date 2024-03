Guizhou Space Appliance Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Guizhou Space Appliance eine Performance von -27,27 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um -14,66 Prozent, was einer Underperformance von -12,62 Prozent für Guizhou Space Appliance entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -14,64 Prozent im letzten Jahr, wobei Guizhou Space Appliance um 12,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Guizhou Space Appliance beobachtet werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Insgesamt erhält Guizhou Space Appliance daher auf dieser Stufe auch eine "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guizhou Space Appliance-Aktie beträgt derzeit 74, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Guizhou Space Appliance zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Guizhou Space Appliance-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,77 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,53 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Guizhou Space Appliance in verschiedenen Bereichen wie Performance, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und Dividendenrendite keine überzeugende Wertentwicklung aufweist und daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.