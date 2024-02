Guizhou Space Appliance Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Guizhou Space Appliance als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Guizhou Space Appliance-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 17,91, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, sowie ein RSI25-Wert von 55,76, der eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor hat die Guizhou Space Appliance-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,83 Prozent erzielt, was 26,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -20,79 Prozent, wobei Guizhou Space Appliance aktuell 25,03 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Guizhou Space Appliance. In den letzten neun Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an fünf Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend positiv aufgenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Für Anleger, die in die Aktie von Guizhou Space Appliance investieren, liegt die Dividendenrendite bei 0,77 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, was einem geringeren Ertrag von 0,89 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

