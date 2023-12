Guizhou Space Appliance Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Guizhou Space Appliance hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um -1,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Guizhou Space Appliance eine Underperformance von -33,8 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -0,76 Prozent, wobei Guizhou Space Appliance 34,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Guizhou Space Appliance eine Dividendenrendite von 0,66 % aus, was 0,85 Prozentpunkte weniger als die durchschnittliche Rendite von 1,5 % in der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Space Appliance beträgt aktuell 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Daraus lässt sich ableiten, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guizhou Space Appliance-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 58,26 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 44,95 CNH liegt, was einem Unterschied von -22,85 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (51,6 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (44,95 CNH) um -12,89 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Insgesamt wird die Guizhou Space Appliance-Aktie aufgrund der schlechten Performance in verschiedenen Kategorien mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Guizhou Space Appliance-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Guizhou Space Appliance jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guizhou Space Appliance-Analyse.

Guizhou Space Appliance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...