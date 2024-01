Guizhou Salvage Pharmaceutical Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Guizhou Chitianhua-Aktie erhält gemischte Bewertungen

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Guizhou Chitianhua-Aktie eine Performance von -12,1 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -4,83 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite mit -7,28 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guizhou Chitianhua-Aktie zeigt gemischte Signale. Während der RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 77 als überkauft eingestuft wird, liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 69,35 und wird daher als neutral betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Guizhou Chitianhua.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Guizhou Chitianhua. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Guizhou Chitianhua von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Guizhou Chitianhua-Aktie als "Schlecht" bewertet, da sie sich sowohl vom GD200 als auch vom GD50 entfernt. Der Kurs liegt 7,07 Prozent unter dem GD200 und 5,73 Prozent unter dem GD50.

Zusammenfassend erhält die Guizhou Chitianhua-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die Branchen- und Sektorvergleiche sowie technische Indikatoren zu einer "Schlecht"-Bewertung führen, während die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.