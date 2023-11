Guizhou Salvage Pharmaceutical Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Guizhou Chitianhua wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Guizhou Chitianhua-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 32,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Guizhou Chitianhua im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,39 Prozent erzielt, was 2,84 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,55 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft. Der GD200 beträgt 2,86 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 liegt bei 2,81 CNH, was einer Abweichung von +1,78 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Guizhou Chitianhua, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die automatischen Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dennoch erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.