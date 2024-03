Guizhou Salvage Pharmaceutical Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Kommunikation im Netz. In Bezug auf Guizhou Chitianhua zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Guizhou Chitianhua daher ein "Neutral"-Wert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Guizhou Chitianhua eine Rendite von -12,1 Prozent auf, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite ebenfalls deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Guizhou Chitianhua derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft deutlich unter dem Trendsignal, was zu dieser Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Guizhou Chitianhua momentan als überverkauft gilt, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt wird Guizhou Chitianhua damit als "Gut" bewertet.