Die Guizhou Red Star Developing-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Guizhou Red Star Developing-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht" erhalten. Die Dividendenrendite beträgt 0,6 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 1,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gesetzt, was zu einer ungünstigen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Guizhou Red Star Developing-Aktie bei 14,07 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 12,78 CNH, was einen Abstand von -9,17 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,17 CNH, was einer Differenz von -2,96 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie geführt hat. Allerdings haben statistische Auswertungen in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine gute Einschätzung.

Die Guizhou Red Star Developing-Aktie wurde mithilfe des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 85, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung für die Guizhou Red Star Developing-Aktie.