Guizhou Red Star Developing Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Aktienkurs von Guizhou Red Star Developing hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -23,69 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 15,43 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Guizhou Red Star Developing liegt bei 64,62 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 69,9 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 grünen und 3 neutralen Tagen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Guizhou Red Star Developing-Aktie ein Durchschnitt von 13,93 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,53 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Guizhou Red Star Developing eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.