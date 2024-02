Guizhou Red Star Developing Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Guizhou Red Star Developing liegt bei 38,56, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Guizhou Red Star Developing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,21 CNH. Der letzte Schlusskurs (9,61 CNH) weicht somit um -27,25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,68 CNH) liegt mit einer Abweichung von -17,72 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine normale Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guizhou Red Star Developing eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Die Stimmungsanalyse erhält daher eine "Gut"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale berechnet haben.

Insgesamt erhält Guizhou Red Star Developing von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.