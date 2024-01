Guizhou Red Star Developing Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse der Guizhou Red Star Developing-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,74 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 12,52 CNH weicht somit um -8,88 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,95 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,32 Prozent) und erhält somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Guizhou Red Star Developing in den letzten Tagen. Es gab keine negativen Diskussionen, und die Anleger waren an 11 Tagen überwiegend positiv eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Guizhou Red Star Developing von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von 277,08 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guizhou Red Star Developing-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (63,51 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,74 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt erhält die Guizhou Red Star Developing-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.