Guizhou Qianyuan Power Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Guizhou Qianyuan Power wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 39,25 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 31,39, was ebenfalls zu einer Neutral-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts für die letzten 50 und 200 Handelstage zeigt sich, dass Guizhou Qianyuan Power sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 13,98 CNH, während der 50-Tages-Durchschnitt bei 14,27 CNH liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Guizhou Qianyuan Power mit einer Rendite von 4,84 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" zeigt sich eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Guizhou Qianyuan Power liegt derzeit bei 2,18 %, was nur marginal über dem Branchendurchschnitt von 2,16 % liegt. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.