West Bancorporation Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten vier Wochen gab es bei West keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass die Aktie neutral bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb stabil, ohne Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von West eine Rendite von 5,03 Prozent auf, was 133,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft.

Die Performance der West-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -13,22 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Handelsbanken"-Branche einer Underperformance von -12,5 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Underperformance von 151782,96 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der West-Aktie bei 18,19 USD verläuft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 18,11 USD, was einem Abstand von -0,44 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 19,81 USD, was einer Differenz von -8,58 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.