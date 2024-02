Guizhou Qianyuan Power Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Guizhou Qianyuan Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,84 Prozent erzielt, was einer Überperformance im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") von 13,58 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -8,74 Prozent, und Guizhou Qianyuan Power liegt aktuell 13,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Guizhou Qianyuan Power eine Dividendenrendite von 2,18 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat einen Wert von 2,18 Prozent, was einer Differenz von -0 Prozent zur Guizhou Qianyuan Power-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guizhou Qianyuan Power eingestellt waren. Es gab zehn positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb Guizhou Qianyuan Power für die Anlegerstimmung eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Qianyuan Power mit 47,27 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.