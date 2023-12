Guizhou Qianyuan Power Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Guizhou Qianyuan Power-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 14,12 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,93 CNH liegt, was einer Abweichung von -1,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 13,82 CNH, was nur eine Abweichung von +0,8 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Guizhou Qianyuan Power-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Guizhou Qianyuan Power zeigt bei einem Niveau von 71,88 ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,83 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Qianyuan Power bei 44,18, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Die Einschätzung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Guizhou Qianyuan Power in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut" führt. Somit wird Guizhou Qianyuan Power hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.