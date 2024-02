Guizhou Panjiang Refined Coal Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, mit dessen Hilfe festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 29. Dies bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Guizhou Panjiang Refined Coal hier weder überkauft noch überverkauft, daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Guizhou Panjiang Refined Coal somit ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für die Aktie von Guizhou Panjiang Refined Coal verzeichnet werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Guizhou Panjiang Refined Coal mit -10,13 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 6,44 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,51 CNH für den Schlusskurs der Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,2 CNH (-4,76 Prozent Unterschied), was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Guizhou Panjiang Refined Coal somit eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse.