Guizhou Panjiang Refined Coal Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Guizhou Panjiang Refined Coal diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Aufgrund des Anleger-Sentiments erhält Guizhou Panjiang Refined Coal insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Guizhou Panjiang Refined Coal konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Guizhou Panjiang Refined Coal auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der aktuelle Kurs der Guizhou Panjiang Refined Coal 6,24 CNH, was einer Entfernung von -3,55 Prozent vom GD200 (6,47 CNH) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,19 CNH, was einem Abstand von +0,81 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs ebenfalls als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Guizhou Panjiang Refined Coal mit einer Rendite von -15,47 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,89 Prozent. Hier liegt Guizhou Panjiang Refined Coal mit 13,58 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.