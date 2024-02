Guizhou Panjiang Refined Coal Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Guizhou Panjiang Refined Coal zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Energiesektor eine Rendite von -10,13 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,69 Prozent, wobei Guizhou Panjiang Refined Coal mit 6,44 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Guizhou Panjiang Refined Coal in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse ergab 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was insgesamt zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Guizhou Panjiang Refined Coal ein "Gut"-Rating.