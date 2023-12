Guizhou Panjiang Refined Coal Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier weder in einem klaren Aufwärts- noch Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,76 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,43 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,88 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,21 CNH weist eine ähnliche Abweichung von +3,54 Prozent auf. Aufgrund dieser Werte wird die Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde der Wert in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auf eine insgesamt positive Anleger-Stimmung hinweist. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab 3 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 59,38 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 37,74 ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" zeigt sich, dass die Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie mit einer Rendite von -7,92 Prozent mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" schneidet die Aktie mit 8,89 Prozent deutlich schlechter ab als der Durchschnitt von 0,97 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.