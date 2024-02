Guizhou Panjiang Refined Coal Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten vier Wochen konnte bei Guizhou Panjiang Refined Coal eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls abgenommen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Daher wird das Unternehmen insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, mit insgesamt 0 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signalen. Dies führt zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Guizhou Panjiang Refined Coal mit einer Rendite von -10,13 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Energie"-Sektoraktien und auch unter der durchschnittlichen Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.