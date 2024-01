Guizhou Jiulian Industrial Explosive Material Development tut es schon wieder?

Die Bewertung von Aktienkursen beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Poly Union Chemical überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Poly Union Chemical liegt bei 54,87, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Poly Union Chemical beträgt 0 Prozent, was 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings gab es auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Poly Union Chemical in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.