Guizhou Jiulian Industrial Explosive Material Development Aktie: Das ist ein Hammer

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Poly Union Chemical liegt bei einem Wert von 54, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalienbranche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Poly Union Chemical eine Performance von -39,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche einen Unterperformance von -15,97 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie mit einer Rendite von -15,97 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was als positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Poly Union Chemical-Aktie daher eine gemischte Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie als neutral ein, da der RSI7 bei 36 und der RSI25 bei 53,09 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als neutral auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.