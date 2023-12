Guizhou Jiulian Industrial Explosive Material Development Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Poly Union Chemical wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,29 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 von 25 Tagen liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 57,73), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen spielen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung rund um Poly Union Chemical überwiegend positiv ist, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Poly Union Chemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,26 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -19,33 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -27,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auch auf fundamentaler Basis wird die Aktie bewertet, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Rolle spielt. Mit einem KGV von 54,87 liegt Poly Union Chemical auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien führt.